https://ria.ru/20250505/vsu-2015149555.html

В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина

В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025

В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина

Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Глушковском районе Курской области, пострадала женщина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:33:00+03:00

2025-05-05T19:33:00+03:00

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глушковский район

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

александр хинштейн

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КУРСК, 5 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Глушковском районе Курской области, пострадала женщина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня в деревне Лещиновке Глушковского района украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате удара пострадала 61-летняя женщина — у нее осколочные ранения, состояние средней степени тяжести. В ближайшее время ее доставят в медицинское учреждение", — сказал он. Хинштейн также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности."ВСУ продолжают варварские атаки против наших людей. Пожалуйста, будьте бдительными и берегите себя", — добавил врио губернатора.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

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глушковский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн