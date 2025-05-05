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В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина
В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина
Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Глушковском районе Курской области, пострадала женщина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:33:00+03:00
2025-05-05T19:33:00+03:00
2025-05-05T22:50:00+03:00
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 5 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Глушковском районе Курской области, пострадала женщина, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня в деревне Лещиновке Глушковского района украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате удара пострадала 61-летняя женщина — у нее осколочные ранения, состояние средней степени тяжести. В ближайшее время ее доставят в медицинское учреждение", — сказал он. Хинштейн также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности."ВСУ продолжают варварские атаки против наших людей. Пожалуйста, будьте бдительными и берегите себя", — добавил врио губернатора.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html
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глушковский район, курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн
Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона по жилому дому пострадала женщина
Хинштейн: женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Курской области