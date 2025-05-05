https://ria.ru/20250505/vsu-2015102937.html
ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.05.2025
ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР
Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанес удар высокоточным снарядом "Краснополь" по блиндажу ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:38:00+03:00
2025-05-05T16:38:00+03:00
2025-05-05T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
денис пушилин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанес удар высокоточным снарядом "Краснополь" по блиндажу ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении с помощью БПЛА в лесистой местности выявили замаскированный блиндаж с минометным расчетом подразделения ВСУ. После анализа разведданных, полученных с БПЛА "Орлан", было принято решение о нанесении удара по выявленной цели с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь", — говорится в релизе.По данным ведомства, цель полностью уничтожили прямым попаданием.Минобороны также опубликовало кадры, на которых запечатлен момент удара по блиндажу и детонации находящихся там боеприпасов.Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, противник пытается перебросить туда дополнительные резервы.
https://ria.ru/20250505/podpole-2015082820.html
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Уничтожение блиндажа ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил блиндаж ВСУ с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь".
2025-05-05T16:38
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР
МО РФ: артиллеристы "Запада" уничтожили блиндаж ВСУ с минометом в ДНР