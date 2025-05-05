https://ria.ru/20250505/vsu-2015102937.html

ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.05.2025

ВС России уничтожили высокоточным снарядом "Краснополь" блиндаж ВСУ в ДНР

Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанес удар высокоточным снарядом "Краснополь" по блиндажу ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:38:00+03:00

2025-05-05T16:38:00+03:00

2025-05-05T17:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

денис пушилин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанес удар высокоточным снарядом "Краснополь" по блиндажу ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении с помощью БПЛА в лесистой местности выявили замаскированный блиндаж с минометным расчетом подразделения ВСУ. После анализа разведданных, полученных с БПЛА "Орлан", было принято решение о нанесении удара по выявленной цели с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь", — говорится в релизе.По данным ведомства, цель полностью уничтожили прямым попаданием.Минобороны также опубликовало кадры, на которых запечатлен момент удара по блиндажу и детонации находящихся там боеприпасов.Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация для ВСУ на Краснолиманском направлении ухудшается, противник пытается перебросить туда дополнительные резервы.

https://ria.ru/20250505/podpole-2015082820.html

https://ria.ru/20250505/dnr-2014970871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение блиндажа ВСУ на Краснолиманском направлении Расчет САУ "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил блиндаж ВСУ с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь". 2025-05-05T16:38 true PT0M14S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, денис пушилин