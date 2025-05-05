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ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской - РИА Новости, 05.05.2025
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее 6 взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:31:00+03:00
2025-05-05T14:31:00+03:00
2025-05-05T14:36:00+03:00
вооруженные силы украины
наука
россия
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее 6 взрывов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 6 взрывов. В результате обстрела обесточено 1152 абонента. Опасность повторных ударов сохраняется", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Наука, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
Балицкий: ВСУ ведут массированный артобстрел Каменки-Днепровской