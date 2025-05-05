Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 05.05.2025 (обновлено: 12:34 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vsu-2015018149.html
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.05.2025
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение
ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250505/geran-2014998534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 465 боевиков в зоне действий "Центра"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
Уничтожение склада боеприпасов и ПВД бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
БПЛА "Герань-2" поразили склады и пункт дислокации ВСУ в Краматорске
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала