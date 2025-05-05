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Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.05.2025
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение
ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:27:00+03:00
2025-05-05T12:34:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250505/geran-2014998534.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 465 боевиков в зоне действий "Центра"