https://ria.ru/20250505/vsu-2015018149.html

Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.05.2025

Подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение

ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:27:00+03:00

2025-05-05T12:27:00+03:00

2025-05-05T12:34:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 465 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Новопавловка, Новосергеевка и Гродовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250505/geran-2014998534.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)