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Путин проводит встречу с Собяниным. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с Собяниным. Прямая трансляция - РИА Новости, 05.05.2025
Путин проводит встречу с Собяниным. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:42:00+03:00
2025-05-05T13:42:00+03:00
2025-05-05T13:42:00+03:00
политика
владимир путин
сергей собянин
россия
москва
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
россия
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4.7
96
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LIVE: Путин на встрече с мэром Москвы Собяниным
LIVE: Путин на встрече с мэром Москвы Собяниным
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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5
4.7
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Политика, Владимир Путин, Сергей Собянин, Россия, Москва
Путин проводит встречу с Собяниным. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
2025-05-05T13:42
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PT11M22S
Путин проводит встречу с Собяниным. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.