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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 05.05.2025
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: конкретики о встрече Путина и Трампа пока нет