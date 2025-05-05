https://ria.ru/20250505/vstrecha-2015025809.html

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 05.05.2025

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:44:00+03:00

2025-05-05T12:44:00+03:00

2025-05-05T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Конкретики о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но пока какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014307497.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире