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Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку - РИА Новости, 05.05.2025
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14:29 05.05.2025 (обновлено: 14:36 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/vrachi-2015063480.html
Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку
Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку - РИА Новости, 05.05.2025
Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку, которой она пыталась достать кусок яблока, застрявший... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:29:00+03:00
2025-05-05T14:36:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку, которой она пыталась достать кусок яблока, застрявший у нее в горле, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, который застрял у нее в горле. Незамедлительно врачи провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела в проекции желудка. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение", - отметили в пресс-службе ведомства. Врач-эндоскопист Дарья Степаненко рассказала, что операция длилась около часа и прошла успешно. Также врач предупредила, что при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьезные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. Однако девочке повезло, и ложка не успела причинить вред организму. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
https://ria.ru/20250213/vrachi-1999012542.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку

Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОперационный зал
Операционный зал - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Операционный зал. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку, которой она пыталась достать кусок яблока, застрявший у нее в горле, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, который застрял у нее в горле. Незамедлительно врачи провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела в проекции желудка. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Врач-эндоскопист Дарья Степаненко рассказала, что операция длилась около часа и прошла успешно.
Также врач предупредила, что при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьезные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. Однако девочке повезло, и ложка не успела причинить вред организму. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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