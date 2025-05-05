https://ria.ru/20250505/vrachi-2015063480.html

Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку

Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку - РИА Новости, 05.05.2025

Подмосковные врачи извлекли из желудка школьницы ложку

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку, которой она пыталась достать кусок яблока, застрявший... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:29:00+03:00

2025-05-05T14:29:00+03:00

2025-05-05T14:36:00+03:00

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка девочки 15-сантиметровую ложку, которой она пыталась достать кусок яблока, застрявший у нее в горле, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка, которая случайно проглотила ложку. Ею она пыталась достать кусок яблока, который застрял у нее в горле. Незамедлительно врачи провели обзорную рентгенографию органов брюшной полости и подтвердили наличие инородного тела в проекции желудка. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение", - отметили в пресс-службе ведомства. Врач-эндоскопист Дарья Степаненко рассказала, что операция длилась около часа и прошла успешно. Также врач предупредила, что при длительном нахождении металлического инородного тела в желудке могут возникнуть такие серьезные осложнения, как пролежень, перфорация стенки желудка или непроходимость. Однако девочке повезло, и ложка не успела причинить вред организму. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

https://ria.ru/20250213/vrachi-1999012542.html

https://ria.ru/20250204/fleshka-1997301973.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)