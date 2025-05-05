https://ria.ru/20250505/voyna-2015071521.html

МО Белоруссии: стереть память о Великой Отечественной войне не получится

МО Белоруссии: стереть память о Великой Отечественной войне не получится - РИА Новости, 05.05.2025

МО Белоруссии: стереть память о Великой Отечественной войне не получится

Стереть память о Великой Отечественной войне ни у кого не получится, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в беседе с журналистами после РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:55:00+03:00

2025-05-05T14:55:00+03:00

2025-05-05T14:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

балтия

германия

виктор хренин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Стереть память о Великой Отечественной войне ни у кого не получится, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в беседе с журналистами после церемонии награждения ветеранов в канун Дня Победы. "Для меня это большая честь - нашим ветеранам вручить медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Я это делаю и как министр обороны, и как внук участников Великой Отечественной войны, и как гражданин страны, в которой память о подвиге наших ветеранов является частью нашей национальной идеи. В нашей стране это незыблемо. Пусть хоть во всем мире все перевернется с ног на голову, но для нас с вами это важно по одной простой причине: потому что это касается нас лично. Историческая память — это память о наших родных и близких. А в Беларуси нет, пожалуй, ни одной семьи, которую бы не затронула та война", - цитирует слова министра Telegram-канал минобороны. Говоря об отношении к войне в других странах, Хренин отметил, что это началось не сегодня. "Сегодня это приобрело демонстративный, вызывающий характер, когда в странах Балтии не тихо, а громко — под лозунгами декоммунизации — уничтожают памятники бойцам Красной Армии. Когда Соединенные Штаты, не стесняясь, объявляют о своей превосходящей роли в Победе во Второй мировой войне. В Германии - стране, которая породила фашизм - сегодня запрещают белорусам, россиянам посещать памятные места. Невзирая на возмущение своего населения, в Молдавии запретили праздновать День Победы", - сказал Хренин. По его словам, эти примеры сегодня даже стыдно озвучивать в одном зале с ветеранами, живыми свидетелями тех событий, которые в некоторых странах так яростно пытаются стереть со страниц истории. "Как бы там ни старались стереть эту память — не получится. Нет такого ластика. Это невозможно. Эта память будет жить в наших сердцах, умах. И мы будем ее передавать по наследству нашим детям, внукам. И чем больше они будут сносить эти памятники, тем громче будут звучать наши голоса, и мы будем показывать правду и истинное лицо тех, которые хотели нас с вами уничтожить", - сказал министр.

https://ria.ru/20250430/belorussiya-2014388246.html

https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

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белоруссия, балтия, германия, виктор хренин, 80-летие победы в великой отечественной войне