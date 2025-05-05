МО Белоруссии: стереть память о Великой Отечественной войне не получится
Хренин: стереть память о Великой Отечественной войне ни у кого не получится
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Стереть память о Великой Отечественной войне ни у кого не получится, заявил в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в беседе с журналистами после церемонии награждения ветеранов в канун Дня Победы.
"Для меня это большая честь - нашим ветеранам вручить медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Я это делаю и как министр обороны, и как внук участников Великой Отечественной войны, и как гражданин страны, в которой память о подвиге наших ветеранов является частью нашей национальной идеи. В нашей стране это незыблемо. Пусть хоть во всем мире все перевернется с ног на голову, но для нас с вами это важно по одной простой причине: потому что это касается нас лично. Историческая память — это память о наших родных и близких. А в Беларуси нет, пожалуй, ни одной семьи, которую бы не затронула та война", - цитирует слова министра Telegram-канал минобороны.
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Говоря об отношении к войне в других странах, Хренин отметил, что это началось не сегодня. "Сегодня это приобрело демонстративный, вызывающий характер, когда в странах Балтии не тихо, а громко — под лозунгами декоммунизации — уничтожают памятники бойцам Красной Армии. Когда Соединенные Штаты, не стесняясь, объявляют о своей превосходящей роли в Победе во Второй мировой войне. В Германии - стране, которая породила фашизм - сегодня запрещают белорусам, россиянам посещать памятные места. Невзирая на возмущение своего населения, в Молдавии запретили праздновать День Победы", - сказал Хренин.
По его словам, эти примеры сегодня даже стыдно озвучивать в одном зале с ветеранами, живыми свидетелями тех событий, которые в некоторых странах так яростно пытаются стереть со страниц истории.
"Как бы там ни старались стереть эту память — не получится. Нет такого ластика. Это невозможно. Эта память будет жить в наших сердцах, умах. И мы будем ее передавать по наследству нашим детям, внукам. И чем больше они будут сносить эти памятники, тем громче будут звучать наши голоса, и мы будем показывать правду и истинное лицо тех, которые хотели нас с вами уничтожить", - сказал министр.