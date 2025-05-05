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В УПЦ высказались об оскорбившем память погибших в Одессе представители ПЦУ
В УПЦ высказались об оскорбившем память погибших в Одессе представители ПЦУ - РИА Новости, 05.05.2025
В УПЦ высказались об оскорбившем память погибших в Одессе представители ПЦУ
Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), оскорбивший память погибших 2 мая в Одессе, достоин только анафемы (отлучения от Церкви), и... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:55:00+03:00
2025-05-05T13:55:00+03:00
2025-05-05T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), оскорбивший память погибших 2 мая в Одессе, достоин только анафемы (отлучения от Церкви), и называть его даже служителем сатаны – слишком почётно, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон). Служитель ПЦУ Ярослав Ясенец назвал день убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года "днём шашлыка" и поздравил с ним "всех причастных" на своей странице в Facebook * (социальная сеть Meta, признана экстремистской в России), сообщил ранее Союз православных журналистов (СПЖ). Такой образ используют украинские националисты, проводя ассоциацию с погибшими в пожаре антимайдановцами. Позже, как отметили журналисты, данный пост Ясенец удалил, но оставил другой - не менее провокационный. "Что касается этого клирика – это не клирик сатаны даже, это клирик бандеровского потомства, которое так извращённо, мерзко, пакостно отзывается о таком великом горе. И как бы там ни было, что бы ни происходило политически – комментировать это бессмысленно. Какой он клирик? Написать "клирик" сатаны это для него сильно почётно, это клирик бандеровской нечисти. Анафема от всего православия, и вообще от всех христиан, от всего цивилизованного мира – вот мой ответ", – сказал епископ Гедеон РИА Новости. Епископ добавил, что в 11-ю годовщину трагедии в Одессе посвятил ей стихи, в которых сравнил место трагедии с Голгофой. Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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одесса, православная церковь украины (пцу), в мире
Религия, Одесса, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
В УПЦ высказались об оскорбившем память погибших в Одессе представители ПЦУ
Епископ Гидеон назвал оскорбившего память о погибших в Одессе служителем сатаны
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), оскорбивший память погибших 2 мая в Одессе, достоин только анафемы (отлучения от Церкви), и называть его даже служителем сатаны – слишком почётно, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон).
Служитель ПЦУ Ярослав Ясенец назвал день убийства людей в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года "днём шашлыка" и поздравил с ним "всех причастных" на своей странице в Facebook * (социальная сеть Meta, признана экстремистской в России), сообщил ранее Союз православных журналистов (СПЖ). Такой образ используют украинские националисты, проводя ассоциацию с погибшими в пожаре антимайдановцами. Позже, как отметили журналисты, данный пост Ясенец удалил, но оставил другой - не менее провокационный.
"Что касается этого клирика – это не клирик сатаны даже, это клирик бандеровского потомства, которое так извращённо, мерзко, пакостно отзывается о таком великом горе. И как бы там ни было, что бы ни происходило политически – комментировать это бессмысленно. Какой он клирик? Написать "клирик" сатаны это для него сильно почётно, это клирик бандеровской нечисти. Анафема от всего православия, и вообще от всех христиан, от всего цивилизованного мира – вот мой ответ", – сказал епископ Гедеон РИА Новости.
Епископ добавил, что в 11-ю годовщину трагедии в Одессе
посвятил ей стихи, в которых сравнил место трагедии с Голгофой.
Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.