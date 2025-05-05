https://ria.ru/20250505/ukraina-2015162843.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:56:00+03:00

2025-05-05T21:56:00+03:00

2025-05-05T21:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник вечером в Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Николаевской области звучит около часа, в Харьковской области - полчаса. В 21.37 тревогу объявили в Одесской области. Кроме того, тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250429/kiev-2013957572.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины