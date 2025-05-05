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Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
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21:49 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015162313.html
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам - РИА Новости, 05.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам
Киевский режим добился лишь иллюзорной победы с инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, который служит информационной ширмой, а не... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:49:00+03:00
2025-05-05T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Киевский режим добился лишь иллюзорной победы с инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, который служит информационной ширмой, а не реальной помощью стране, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко 1 мая заявляла, что Украина и США будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, ни у одной из сторон не будет решающего голоса. "Киевский режим везде рассказывает, что он добился для Украины создания какого-то инвестиционного фонда, который будет что-то развивать, что-то создавать, что так они будут развивать страну и так далее. Но киевский режим добился лишь призрачной, иллюзорной информационной победы. На самом деле подписание этого соглашения – продление агонии, в которой он сейчас находится", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Соглашение, по его мнению, "колоссальное унижение" Украины. Кроме того, Азаров подчеркивается, что роль США как посредника в переговорах по Украине становится все менее нейтральной, особенно на фоне поставок вооружения. "О посреднических усилиях (президента США Дональда - ред.) Трампа после этого говорить трудновато. Что же это за посредник, который сам себя завязал на ресурсную сделку и вдобавок начинает в огромных масштабах поставлять вооружение?!" - подчеркнул политик. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250505/tramp-2015146397.html
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украина, сша, киев, николай азаров (политик), верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины, В мире
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам

Экс-премьер Украины Азаров: Киев добился лишь иллюзорной победы с инвестфондом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Киевский режим добился лишь иллюзорной победы с инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, который служит информационной ширмой, а не реальной помощью стране, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
Вице-премьер Украины Юлия Свириденко 1 мая заявляла, что Украина и США будут совместно управлять инвестиционным фондом в рамках сделки по природным ресурсам Украины, ни у одной из сторон не будет решающего голоса.
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"Киевский режим везде рассказывает, что он добился для Украины создания какого-то инвестиционного фонда, который будет что-то развивать, что-то создавать, что так они будут развивать страну и так далее. Но киевский режим добился лишь призрачной, иллюзорной информационной победы. На самом деле подписание этого соглашения – продление агонии, в которой он сейчас находится", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Соглашение, по его мнению, "колоссальное унижение" Украины. Кроме того, Азаров подчеркивается, что роль США как посредника в переговорах по Украине становится все менее нейтральной, особенно на фоне поставок вооружения.
"О посреднических усилиях (президента США Дональда - ред.) Трампа после этого говорить трудновато. Что же это за посредник, который сам себя завязал на ресурсную сделку и вдобавок начинает в огромных масштабах поставлять вооружение?!" - подчеркнул политик.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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УкраинаСШАКиевНиколай Азаров (политик)Верховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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