https://ria.ru/20250505/ukraina-2015158421.html

В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев

В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев - РИА Новости, 05.05.2025

В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев

Посольство России в Словакии напомнило словацким политикам, которые собираются 9 мая на Украину, кого славят нынешние киевские власти. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:53:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Словакии напомнило словацким политикам, которые собираются 9 мая на Украину, кого славят нынешние киевские власти. В понедельник бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента, возглавляющий представленное в законодательном органе оппозиционное движение Slovensko ("Словакия"), Игорь Матович призвал лидеров других оппозиционных партий объединиться и вместе посетить 9 мая Киев. Он подверг острой критике планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы. "Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг "Слава Украине - героям слава!", подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете", - говорится в комментарии посольства России в Словакии, опубликованном на странице диппредставительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Дипломаты также преподали словацким деятелям, собирающимся в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны и "Дня Европы" в современный Киев, "небольшой урок истории с географией". "От улицы Братиславской в столице "независимой" Украины до проспекта имени главаря укронацистов времен Второй мировой Шухевича - хода менее получаса. Вы пойдете этим маршрутом? Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине нынешнего неонацистского режима данная магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов и убитого затем бандеровцами. Продолжение этой улицы, носящее имена подельников Шухевича-Бандеры... прямиком выводит на урочище Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных разных национальностей. Вам это в школе рассказывали?" - добавили в посольстве РФ. Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"** (ОУН, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Роман Шухевич - один из бывших руководителей ОУН-УПА**, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация.

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