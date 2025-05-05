Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:53 05.05.2025 (обновлено: 20:56 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015158421.html
В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев
В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев - РИА Новости, 05.05.2025
В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев
Посольство России в Словакии напомнило словацким политикам, которые собираются 9 мая на Украину, кого славят нынешние киевские власти. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:53:00+03:00
2025-05-05T20:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
россия
словакия
украина
роман шухевич
игорь матович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Словакии напомнило словацким политикам, которые собираются 9 мая на Украину, кого славят нынешние киевские власти. В понедельник бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента, возглавляющий представленное в законодательном органе оппозиционное движение Slovensko ("Словакия"), Игорь Матович призвал лидеров других оппозиционных партий объединиться и вместе посетить 9 мая Киев. Он подверг острой критике планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы. "Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг "Слава Украине - героям слава!", подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете", - говорится в комментарии посольства России в Словакии, опубликованном на странице диппредставительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Дипломаты также преподали словацким деятелям, собирающимся в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны и "Дня Европы" в современный Киев, "небольшой урок истории с географией". "От улицы Братиславской в столице "независимой" Украины до проспекта имени главаря укронацистов времен Второй мировой Шухевича - хода менее получаса. Вы пойдете этим маршрутом? Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине нынешнего неонацистского режима данная магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов и убитого затем бандеровцами. Продолжение этой улицы, носящее имена подельников Шухевича-Бандеры... прямиком выводит на урочище Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных разных национальностей. Вам это в школе рассказывали?" - добавили в посольстве РФ. Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"** (ОУН, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Роман Шухевич - один из бывших руководителей ОУН-УПА**, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250504/fitso--2014849969.html
https://ria.ru/20250504/serbiya-2014823243.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, россия, словакия, украина, роман шухевич, игорь матович, роберт фицо, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Россия, Словакия, Украина, Роман Шухевич, Игорь Матович, Роберт Фицо, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*, День Победы
В посольстве России высказалось о предложении Матовича поехать в Киев

Посольство России высказалось о предложении Матовича поехать 9 мая в Киев

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Словакии напомнило словацким политикам, которые собираются 9 мая на Украину, кого славят нынешние киевские власти.
В понедельник бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента, возглавляющий представленное в законодательном органе оппозиционное движение Slovensko ("Словакия"), Игорь Матович призвал лидеров других оппозиционных партий объединиться и вместе посетить 9 мая Киев. Он подверг острой критике планы премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня Победы.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Фицо высказался об угрозах Зеленского в адрес гостей парада Победы в Москве
4 мая, 10:39
"Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг "Слава Украине - героям слава!", подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете", - говорится в комментарии посольства России в Словакии, опубликованном на странице диппредставительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Дипломаты также преподали словацким деятелям, собирающимся в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны и "Дня Европы" в современный Киев, "небольшой урок истории с географией".
"От улицы Братиславской в столице "независимой" Украины до проспекта имени главаря укронацистов времен Второй мировой Шухевича - хода менее получаса. Вы пойдете этим маршрутом? Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине нынешнего неонацистского режима данная магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов и убитого затем бандеровцами. Продолжение этой улицы, носящее имена подельников Шухевича-Бандеры... прямиком выводит на урочище Бабий Яр, где в годы Второй мировой войны немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных разных национальностей. Вам это в школе рассказывали?" - добавили в посольстве РФ.
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"** (ОУН, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"** (УПА, запрещена в России как экстремистская организация), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Роман Шухевич - один из бывших руководителей ОУН-УПА**, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. На счету ОУН-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву, заявил глава Минфина Сербии
4 мая, 00:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСправкиРоссияСловакияУкраинаРоман ШухевичИгорь МатовичРоберт ФицоУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала