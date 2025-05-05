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Украинцев в Финляндии начали привлекать к работе на лесоповалах, пишет Yle - РИА Новости, 05.05.2025
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18:48 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015141541.html
Украинцев в Финляндии начали привлекать к работе на лесоповалах, пишет Yle
Украинцев в Финляндии начали привлекать к работе на лесоповалах, пишет Yle - РИА Новости, 05.05.2025
Украинцев в Финляндии начали привлекать к работе на лесоповалах, пишет Yle
Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:48:00+03:00
2025-05-05T18:48:00+03:00
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финляндия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle. "Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале. По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle. По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010485115.html
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в мире, финляндия, украина
В мире, Финляндия, Украина
Украинцев в Финляндии начали привлекать к работе на лесоповалах, пишет Yle

Yle: в Финляндии запустили программу обучения украинцев работе на лесоповалах

© РИА Новости / Константин ЧалабовТопор и бензопила
Топор и бензопила - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Топор и бензопила. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Программу обучения украинцев работе на лесоповалах запустили в Финляндии из-за острой нехватки рабочей силы в отрасли, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Группа из 15 украинцев начала этой весной обучение навыкам лесорубства в профессиональном училище Северной Центральной Финляндии", - говорится в материале.
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По данным Yle, экспериментальный курс в учебном заведении запустили по запросу компаний лесной отрасли для привлечения новых кадров. Лесохозяйственные компании остро нуждаются в дополнительной рабочей силе, а учебные заведения лесной отрасли не выпускают достаточного количества финских работников, уточняет Yle.
По оценкам экспертов, на которых ссылается вещатель, в ближайшие пять лет Финляндия будет нуждаться в 12-14 тысячах работников лесной отрасли.
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