https://ria.ru/20250505/ukraina-2015127777.html

"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира

"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира - РИА Новости, 05.05.2025

"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира

Владимир Зеленский хочет подвести собственное население к тому, чтобы оно было готово на любые действия киевского режима внутри страны, заявил депутат Верховной РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:51:00+03:00

2025-05-05T17:51:00+03:00

2025-05-05T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет подвести собственное население к тому, чтобы оно было готово на любые действия киевского режима внутри страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает, — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир", — считает политик.По мнению депутата, ресурсная сделка с США стала прекрасным показателем того, на что уже готовы пойти украинцы.В четверг Минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html

https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, киев, верховная рада украины