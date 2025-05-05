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"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 05.05.2025 (обновлено: 18:23 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015127777.html
"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира
"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира - РИА Новости, 05.05.2025
"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира
Владимир Зеленский хочет подвести собственное население к тому, чтобы оно было готово на любые действия киевского режима внутри страны, заявил депутат Верховной РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:51:00+03:00
2025-05-05T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет подвести собственное население к тому, чтобы оно было готово на любые действия киевского режима внутри страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает, — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир", — считает политик.По мнению депутата, ресурсная сделка с США стала прекрасным показателем того, на что уже готовы пойти украинцы.В четверг Минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015090828.html
https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, киев, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Верховная Рада Украины
"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление о заключении мира

Дубинский: Зеленский хочет заставить украинцев принять любые условия для мира

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет подвести собственное население к тому, чтобы оно было готово на любые действия киевского режима внутри страны, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Одна из главных целей Зеленского, которую он успешно реализовывает, — создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир", — считает политик.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Воля к смерти": в США сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 16:06
По мнению депутата, ресурсная сделка с США стала прекрасным показателем того, на что уже готовы пойти украинцы.
В четверг Минфин США сообщил о подписании сделки между Вашингтоном и Киевом по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Текст должен быть ратифицирован Верховной радой.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Кремле прокомментировали сделку США и Украины по природным ресурсам
Вчера, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийКиевВерховная Рада Украины
 
 
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