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Премьер Чехии заявил о поставке Киеву 500 тысяч единиц боеприпасов - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015110157.html
Премьер Чехии заявил о поставке Киеву 500 тысяч единиц боеприпасов
Премьер Чехии заявил о поставке Киеву 500 тысяч единиц боеприпасов - РИА Новости, 05.05.2025
Премьер Чехии заявил о поставке Киеву 500 тысяч единиц боеприпасов
В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:59:00+03:00
2025-05-05T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в понедельник на пресс-конференции по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге Владимиром Зеленским чешский премьер Петр Фиала. "По данным на сегодняшний день (понедельник, 5 мая), на Украину в этом году в рамках инициативы по боеприпасам было направлено около полумиллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я полагаю, что планы на этот год по данной инициативе будут выполнены", - сказал Фиала. Пресс-конференцию транслировало Чешское ТВ. Днем ранее, в воскресенье, после переговоров с Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. Павел в воскресенье также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html
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украина, чехия, россия, владимир зеленский, петр фиала, петр павел, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Чехия, Россия, Владимир Зеленский, Петр Фиала, Петр Павел, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Премьер Чехии заявил о поставке Киеву 500 тысяч единиц боеприпасов

Фиала: Чехия направила на Украину 500 тысяч единиц крупнокалиберных снарядов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. В рамках инициативы по боеприпасам Чехия направила на Украину за четыре с небольшим месяца 2025 года около 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов, сообщил в понедельник на пресс-конференции по окончании переговоров с находящимся с визитом в Праге Владимиром Зеленским чешский премьер Петр Фиала.
"По данным на сегодняшний день (понедельник, 5 мая), на Украину в этом году в рамках инициативы по боеприпасам было направлено около полумиллиона единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Я полагаю, что планы на этот год по данной инициативе будут выполнены", - сказал Фиала. Пресс-конференцию транслировало Чешское ТВ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Днем ранее, в воскресенье, после переговоров с Зеленским президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы по боеприпасам предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
По предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках так называемой "чешской инициативы по боеприпасам" при финансовом участии ряда западных стран происходит сбор, в основном, крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, которые затем направляются для ВСУ. По данным чешского минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов.
Павел в воскресенье также сообщил, что в настоящее время в деятельности инициативы по боеприпасам участвуют 11 государств, еще несколько стран заявили о своем намерении присоединиться к данной инициативе и уже сделали первые шаги в этом направлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧехияРоссияВладимир ЗеленскийПетр ФиалаПетр ПавелНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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