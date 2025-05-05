В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают статью о том, что Европа пытается найти оружие для Украины, пока Белый дом ведет себя непредсказуемо.
"И где, спрашивается, окажется все это оружие, когда закончится конфликт? Боюсь, что Украина с ее репутацией глубоко коррумпированной страны получит огромный черный рынок вооружений, который расшатает Европу на десятилетия вперед", — написал один из комментаторов.
"Надеюсь, ни пенса моих налогов на это фарс не пойдет", — отметил другой.
"И чего ради тогда подписывали сделку по недрам?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Европа твердо вознамерилась продолжать опосредованную войну: никто не хочет мира. ЕС просто нужно время, чтобы выстроить армию и отправить своих граждан в мясорубку. Тогда они смогут прикрыть войной грубые ошибки неизбранной политической элиты и скрытых марксистов с их политикой “чистого нуля”, которые обрушили экономику ЕС", — заключили читатели.
На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
"И чего ради тогда подписывали сделку по недрам?" — поинтересовался еще один из пользователей.
"Европа твердо вознамерилась продолжать опосредованную войну: никто не хочет мира. ЕС просто нужно время, чтобы выстроить армию и отправить своих граждан в мясорубку. Тогда они смогут прикрыть войной грубые ошибки неизбранной политической элиты и скрытых марксистов с их политикой “чистого нуля”, которые обрушили экономику ЕС", — заключили читатели.
На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.
Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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