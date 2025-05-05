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В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015104778.html
В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины
В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины - РИА Новости, 05.05.2025
В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины
Читатели The Telegraph активно обсуждают статью о том, что Европа пытается найти оружие для Украины, пока Белый дом ведет себя непредсказуемо. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:45:00+03:00
2025-05-05T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
дональд трамп
сша
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают статью о том, что Европа пытается найти оружие для Украины, пока Белый дом ведет себя непредсказуемо."И где, спрашивается, окажется все это оружие, когда закончится конфликт? Боюсь, что Украина с ее репутацией глубоко коррумпированной страны получит огромный черный рынок вооружений, который расшатает Европу на десятилетия вперед", — написал один из комментаторов. "Надеюсь, ни пенса моих налогов на это фарс не пойдет", — отметил другой. "И чего ради тогда подписывали сделку по недрам?" — поинтересовался еще один из пользователей. "Европа твердо вознамерилась продолжать опосредованную войну: никто не хочет мира. ЕС просто нужно время, чтобы выстроить армию и отправить своих граждан в мясорубку. Тогда они смогут прикрыть войной грубые ошибки неизбранной политической элиты и скрытых марксистов с их политикой “чистого нуля”, которые обрушили экономику ЕС", — заключили читатели. На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет. Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, европа, дональд трамп, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Дональд Трамп, США, Евросоюз

В Британии резко высказались о шагах ЕС в отношении Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели The Telegraph активно обсуждают статью о том, что Европа пытается найти оружие для Украины, пока Белый дом ведет себя непредсказуемо.
"И где, спрашивается, окажется все это оружие, когда закончится конфликт? Боюсь, что Украина с ее репутацией глубоко коррумпированной страны получит огромный черный рынок вооружений, который расшатает Европу на десятилетия вперед", — написал один из комментаторов.
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"Надеюсь, ни пенса моих налогов на это фарс не пойдет", — отметил другой.

"И чего ради тогда подписывали сделку по недрам?" — поинтересовался еще один из пользователей.

"Европа твердо вознамерилась продолжать опосредованную войну: никто не хочет мира. ЕС просто нужно время, чтобы выстроить армию и отправить своих граждан в мясорубку. Тогда они смогут прикрыть войной грубые ошибки неизбранной политической элиты и скрытых марксистов с их политикой “чистого нуля”, которые обрушили экономику ЕС", — заключили читатели.

На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Оно предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка подразумевает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестфонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Подписание сделки по недрам планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Зеленский устроил перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, откуда его фактически выгнали.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаДональд ТрампСШАЕвросоюз
 
 
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