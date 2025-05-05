https://ria.ru/20250505/ukraina-2015040922.html

Reuters: союзники Киева хотят отправить Украине системы Patriot

Reuters: союзники Киева хотят отправить Украине системы Patriot - РИА Новости, 05.05.2025

Reuters: союзники Киева хотят отправить Украине системы Patriot

Союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает агентство... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:27:00+03:00

2025-05-05T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Союзники Киева обсуждают поставку ему дополнительных систем ПВО Patriot, хотят достичь соглашения по этому вопросу до саммита НАТО в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Ранее газета New York Times сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По данным издания, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей."Западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, нацелены достичь соглашения до саммита НАТО в июне", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014898718.html

https://ria.ru/20250428/pvo-2013901466.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато