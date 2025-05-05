На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт
Не пустившего сына в армию украинского военкома Ковалюка отправили на фронт
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он не пустит своего сына в армию, сообщило местное издание "Четвертая власть".
Ковалюк в интервью местному изданию 8 апреля заявил, что не пустит сына в армию. Также он признался, что отговаривает молодежь до 25 лет идти служить по контракту, поскольку "живучесть личного состава очень низкая".
"Через три дня (после выхода интервью – ред.) по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира военной части… Отправили на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.