https://ria.ru/20250505/ukraina-2015030106.html

На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт

На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт - РИА Новости, 05.05.2025

На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт

Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:59:00+03:00

2025-05-05T12:59:00+03:00

2025-05-05T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он не пустит своего сына в армию, сообщило местное издание "Четвертая власть". Ковалюк в интервью местному изданию 8 апреля заявил, что не пустит сына в армию. Также он признался, что отговаривает молодежь до 25 лет идти служить по контракту, поскольку "живучесть личного состава очень низкая". "Через три дня (после выхода интервью – ред.) по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира военной части… Отправили на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250503/ukraina-2014789873.html

https://ria.ru/20250505/svo-2014390419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины