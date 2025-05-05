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На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт - РИА Новости, 05.05.2025
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12:59 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015030106.html
На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт
На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт - РИА Новости, 05.05.2025
На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт
Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:59:00+03:00
2025-05-05T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровненская область
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он не пустит своего сына в армию, сообщило местное издание "Четвертая власть". Ковалюк в интервью местному изданию 8 апреля заявил, что не пустит сына в армию. Также он признался, что отговаривает молодежь до 25 лет идти служить по контракту, поскольку "живучесть личного состава очень низкая". "Через три дня (после выхода интервью – ред.) по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира военной части… Отправили на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250503/ukraina-2014789873.html
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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
На Украине военкома, не пустившего сына в армию, отправили на фронт

Не пустившего сына в армию украинского военкома Ковалюка отправили на фронт

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Начальника второго отдела Дубенского районного военкомата в Ровненской области на западе Украины Юрия Ковалюка отправили на фронт после заявления о том, что он не пустит своего сына в армию, сообщило местное издание "Четвертая власть".
Ковалюк в интервью местному изданию 8 апреля заявил, что не пустит сына в армию. Также он признался, что отговаривает молодежь до 25 лет идти служить по контракту, поскольку "живучесть личного состава очень низкая".
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"Через три дня (после выхода интервью – ред.) по приказу командующего войсками оперативного командования "Запад" Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира военной части… Отправили на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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