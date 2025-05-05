На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова
Андрей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову и отправил его под стражу, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 16 апреля сообщило, что Смирнову предъявлены новые обвинения, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки.
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"Суд взял под стражу экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива об изменении меры пресечения Андрею Смирнову и изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой залога 18 миллионов гривен. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении.
В октябре 2023 года представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у родственников Смирнова после публикации журналистского расследования. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Смирнов приобрел активы на 17,1 миллиона гривен (более 423 тысячи долларов), в то время как его сбережения и официальный доход за указанный период составили 1,3 миллиона гривен (32 тысячи долларов).
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