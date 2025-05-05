https://ria.ru/20250505/ukraina-2015016076.html

На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ

На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:22:00+03:00

2025-05-05T12:22:00+03:00

2025-05-05T12:28:00+03:00

в мире

украина

андрей смирнов

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову и отправил его под стражу, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 16 апреля сообщило, что Смирнову предъявлены новые обвинения, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки. "Суд взял под стражу экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива об изменении меры пресечения Андрею Смирнову и изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой залога 18 миллионов гривен. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении. В октябре 2023 года представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у родственников Смирнова после публикации журналистского расследования. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Смирнов приобрел активы на 17,1 миллиона гривен (более 423 тысячи долларов), в то время как его сбережения и официальный доход за указанный период составили 1,3 миллиона гривен (32 тысячи долларов).

https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html

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в мире, украина, андрей смирнов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)