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На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
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12:22 05.05.2025 (обновлено: 12:28 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015016076.html
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:22:00+03:00
2025-05-05T12:28:00+03:00
в мире
украина
андрей смирнов
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову и отправил его под стражу, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 16 апреля сообщило, что Смирнову предъявлены новые обвинения, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки. "Суд взял под стражу экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива об изменении меры пресечения Андрею Смирнову и изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой залога 18 миллионов гривен. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении. В октябре 2023 года представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у родственников Смирнова после публикации журналистского расследования. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Смирнов приобрел активы на 17,1 миллиона гривен (более 423 тысячи долларов), в то время как его сбережения и официальный доход за указанный период составили 1,3 миллиона гривен (32 тысячи долларов).
https://ria.ru/20250122/ukraina-1995043901.html
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html
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в мире, украина, андрей смирнов, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Андрей Смирнов, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ

На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова

CC BY-SA 4.0 / SeeTheDots / Андрей Смирнов
Андрей Смирнов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
CC BY-SA 4.0 / SeeTheDots /
Андрей Смирнов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины изменил меру пресечения подозреваемому в коррупции бывшему заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Андрею Смирнову и отправил его под стражу, сообщило в понедельник агентство РБК-Украина.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 16 апреля сообщило, что Смирнову предъявлены новые обвинения, он подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки.
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"Суд взял под стражу экс-заместителя руководителя офиса президента Смирнова. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива об изменении меры пресечения Андрею Смирнову и изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой залога 18 миллионов гривен. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в мае прошлого года сообщало, что Смирнову предъявили обвинение в незаконном обогащении.
В октябре 2023 года представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у родственников Смирнова после публикации журналистского расследования. По данным следствия, с 2020 по 2022 годы Смирнов приобрел активы на 17,1 миллиона гривен (более 423 тысячи долларов), в то время как его сбережения и официальный доход за указанный период составили 1,3 миллиона гривен (32 тысячи долларов).
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В миреУкраинаАндрей СмирновВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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