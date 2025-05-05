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МВФ рекомендовал Украине повысить налоги - РИА Новости, 05.05.2025
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12:05 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015011474.html
МВФ рекомендовал Украине повысить налоги
МВФ рекомендовал Украине повысить налоги - РИА Новости, 05.05.2025
МВФ рекомендовал Украине повысить налоги
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета в 2026 году, сообщил журнал Forbes Ukraine. РИА Новости, 05.05.2025
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всемирный банк
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета в 2026 году, сообщил журнал Forbes Ukraine. Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности речь шла и о повышении налогов, рассказали трое собеседников Forbes Ukraine, участвовавших во встречах. О чем именно идет речь? "Украинская делегация вернулась из США с рекомендациями МВФ по наполнению бюджета-2026. По информации Forbes Ukraine, среди ключевых предложений - повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале forbes. Ранее МВФ заявил, что ожидает замедления роста украинской экономики в 2025 году до 2% по сравнению с 3,5% в 2024 году. По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине также существенно вырастет инфляция - до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году. Кроме того, сохранится высокий уровень безработицы в 11,6%, который понизится по сравнению с показателем 2024 года на уровне 13,1%.
https://ria.ru/20250504/sdelka-2014906733.html
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украина, сша, мвф, всемирный банк, экономика
Украина, США, МВФ, Всемирный банк, Экономика
МВФ рекомендовал Украине повысить налоги

Forbes Ukraine: МВФ рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета в 2026 году, сообщил журнал Forbes Ukraine.
Украинская делегация вернулась со Spring Meetings 2025 МВФ и Всемирного банка, прошедших в США в конце апреля. Одной из ключевых тем было увеличение самодостаточности Украины в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности речь шла и о повышении налогов, рассказали трое собеседников Forbes Ukraine, участвовавших во встречах. О чем именно идет речь?
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"Украинская делегация вернулась из США с рекомендациями МВФ по наполнению бюджета-2026. По информации Forbes Ukraine, среди ключевых предложений - повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале forbes.
Ранее МВФ заявил, что ожидает замедления роста украинской экономики в 2025 году до 2% по сравнению с 3,5% в 2024 году. По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине также существенно вырастет инфляция - до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году. Кроме того, сохранится высокий уровень безработицы в 11,6%, который понизится по сравнению с показателем 2024 года на уровне 13,1%.
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