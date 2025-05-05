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На Украине пожаловались на замедление темпов украинизации в школах - РИА Новости, 05.05.2025
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11:55 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015009433.html
На Украине пожаловались на замедление темпов украинизации в школах
На Украине пожаловались на замедление темпов украинизации в школах - РИА Новости, 05.05.2025
На Украине пожаловались на замедление темпов украинизации в школах
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах, особенно в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:55:00+03:00
2025-05-05T11:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах, особенно в городах-миллионниках. "В прошлом году признаки замедления (украинизации - ред.) мы увидели, в частности в отдельных учреждения образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия, в личном общении во время проведения тех или иных воспитательных мероприятий. Участники образовательного процесса это и родители, которые, к сожалению до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими социальными сетями, отдают предпочтение русскому языку в других сферах", - сказал Креминь в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250404/yazyk-2009403357.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, константин бондаренко, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Константин Бондаренко, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине пожаловались на замедление темпов украинизации в школах

Омбудсмен Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах, особенно в городах-миллионниках.
"В прошлом году признаки замедления (украинизации - ред.) мы увидели, в частности в отдельных учреждения образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия, в личном общении во время проведения тех или иных воспитательных мероприятий. Участники образовательного процесса это и родители, которые, к сожалению до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими социальными сетями, отдают предпочтение русскому языку в других сферах", - сказал Креминь в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
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