Постпред Украины при ООН заявил о дрейфе Бразилии в сторону России
Мельник: Бразилия семимильными шагами сближается с Россией, игнорируя Украину
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Бразилии Андрей Мельник посетовал в интервью агентству РБК-Украина, что власти в Бразилиа сближаются с руководством в Москве, а Украина не входит в приоритеты федеративной республики.
"Де-факто происходит дрейф (Бразилии - ред.) в сторону России, я бы даже сказал, плавный откат от западного мира, действительно семимильными шагами… причем в течение прошлого года именно завязка с Москвой начала резко набирать обороты. (Президент Бразилии Луис Инасиу - ред.) Лула (да Силва - ред.) провел с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным четыре сердечных телефонных разговора. Зато все наши попытки продолжить начатый диалог по линии (Владимир) Зеленский-Лула оказались тщетными", - сказал Мельник.
Москве нужно соглашение, а не сделка
Вчера, 08:00
«
"Политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной: мы не входим в приоритеты ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли", - признал бывший посол страны в Бразилии.
В апреле 2024 года Мельник посетовал, что в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине, потому что эта тема - "неудобная". По его словам, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна", никто из западных партнеров киевского режима не пытается переубедить федеративную республику изменить нынешний курс.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
США развернулись на выход с Украины
4 мая, 08:00