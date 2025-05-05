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Украинский постпред в ООН усомнился в отправке миротворцев ЕС и США - РИА Новости, 05.05.2025
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10:38 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/ukraina-2014989804.html
Украинский постпред в ООН усомнился в отправке миротворцев ЕС и США
Украинский постпред в ООН усомнился в отправке миротворцев ЕС и США - РИА Новости, 05.05.2025
Украинский постпред в ООН усомнился в отправке миротворцев ЕС и США
Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:38:00+03:00
2025-05-05T10:38:00+03:00
украина
россия
киев
андрей мельник
эммануэль макрон
кир стармер
оон
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину. "Перед нами в ООН встанет ряд очень практических вопросов в контексте мирного регулирования. Речь идет об инструментах обеспечения будущего мирного соглашения. Хочется верить, что одним из элементов гарантий соблюдения мира станут именно силы сдерживания с участием европейских государств и США. Однако, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Очевидно придется параллельно работать над одной из форм миротворческого контингента с соответствующим мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html
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украина, россия, киев, андрей мельник, эммануэль макрон, кир стармер, оон, рбк (медиагруппа), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, Киев, Андрей Мельник, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ООН, РБК (медиагруппа), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Украинский постпред в ООН усомнился в отправке миротворцев ЕС и США

Постпред Украины в ООН Мельник назвал отправку сил ЕС и США маловероятной

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Постоянный представитель Киева в ООН, бывший украинский посол в Германии и Бразилии Андрей Мельник назвал маловероятным отправку сил Европы и США на Украину.
"Перед нами в ООН встанет ряд очень практических вопросов в контексте мирного регулирования. Речь идет об инструментах обеспечения будущего мирного соглашения. Хочется верить, что одним из элементов гарантий соблюдения мира станут именно силы сдерживания с участием европейских государств и США. Однако, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Очевидно придется параллельно работать над одной из форм миротворческого контингента с соответствующим мандатом Совета безопасности ООН", - сказал Мельник в интервью агентству РБК-Украина.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину
15 марта, 21:53
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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23 апреля, 12:31
 
УкраинаРоссияКиевАндрей МельникЭммануэль МакронКир СтармерООНРБК (медиагруппа)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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