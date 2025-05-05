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СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек - РИА Новости, 05.05.2025
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08:12 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/udar-2014962803.html
СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек
СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек - РИА Новости, 05.05.2025
СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек
Почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:12:00+03:00
2025-05-05T08:12:00+03:00
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным корреспондента Al-Jazeera, удары наносились по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок пострадали не менее 15 человек, под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие, добавил телеканал. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в него для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. По данным минздрава, с 18 марта в Газе погибли более 2,4 тысячи человек, пострадали более 6,4 тысячи.
https://ria.ru/20250503/izrail-2014811768.html
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек

Al-Jazeera: почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по Газе

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.
"Жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Дым после израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg
3 мая, 20:45
По данным корреспондента Al-Jazeera, удары наносились по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок пострадали не менее 15 человек, под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие, добавил телеканал.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в него для грузовиков с гуманитарной помощью.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. По данным минздрава, с 18 марта в Газе погибли более 2,4 тысячи человек, пострадали более 6,4 тысячи.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе
Вчера, 02:20
 
ИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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