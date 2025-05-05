https://ria.ru/20250505/udar-2014962803.html

СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек

СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек - РИА Новости, 05.05.2025

СМИ: при израильских ударах по сектору Газа погибли почти 20 человек

Почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:12:00+03:00

2025-05-05T08:12:00+03:00

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израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Почти 20 человек погибли при утренних ударах Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "Жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным корреспондента Al-Jazeera, удары наносились по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок пострадали не менее 15 человек, под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие, добавил телеканал. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в него для грузовиков с гуманитарной помощью. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. По данным минздрава, с 18 марта в Газе погибли более 2,4 тысячи человек, пострадали более 6,4 тысячи.

https://ria.ru/20250503/izrail-2014811768.html

https://ria.ru/20250505/izrail-2014948394.html

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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире