https://ria.ru/20250505/ucheniya-2014966999.html
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны - РИА Новости, 05.05.2025
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:59:00+03:00
2025-05-05T08:59:00+03:00
2025-05-05T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
республика крым
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973343861_0:96:1823:1121_1920x0_80_0_0_3dd450026ccc0fd70a9a3d4509471d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Сегодня, 5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", - говорится в сообщении администрации. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В администрации попросили отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973343861_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_f8393644e32c5b87206383d50f7247fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Республика Крым, Безопасность
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны
Жителей Симферополя предупредили об учениях подразделений теробороны "Барс-Крым"