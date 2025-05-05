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В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны - РИА Новости, 05.05.2025
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https://ria.ru/20250505/ucheniya-2014966999.html
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны - РИА Новости, 05.05.2025
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:59:00+03:00
2025-05-05T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
симферополь
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Сегодня, 5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", - говорится в сообщении администрации. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В администрации попросили отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.
https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html
симферополь
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симферополь, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Симферополь, Республика Крым, Безопасность
В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны

Жителей Симферополя предупредили об учениях подразделений теробороны "Барс-Крым"

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Сегодня, 5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", - говорится в сообщении администрации.
Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В администрации попросили отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеСимферопольРеспублика КрымБезопасность
 
 
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