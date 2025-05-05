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В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны

В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны - РИА Новости, 05.05.2025

В Симферополе проходят учения подразделений территориальной обороны

Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:59:00+03:00

2025-05-05T08:59:00+03:00

2025-05-05T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проводятся в понедельник в Симферополе в Крыму, сообщила городская администрация в Telegram-канале. "Сегодня, 5 мая в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", - говорится в сообщении администрации. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. В администрации попросили отнестись с пониманием к ситуации, оказывать содействие в ходе учений, сохранять спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации.

https://ria.ru/20250505/sobyanin-2014948821.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, республика крым, безопасность