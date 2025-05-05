https://ria.ru/20250505/turist-2015047316.html

В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава

В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава - РИА Новости, 05.05.2025

В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава

Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:43:00+03:00

2025-05-05T13:43:00+03:00

2025-05-05T13:43:00+03:00

происшествия

свердловская область

белорецкий район

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС. Ранее ведомство сообщало, что в Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана. "Спасатели обнаружили пропавшего на сплаве по реке Малый Инзер 69-летнего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб", - сообщает госкомитет. В ведомстве уточнили, что тело обнаружили в 4 километрах от места, где он упал в воду.

https://ria.ru/20240921/turist-1974039842.html

свердловская область

белорецкий район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, белорецкий район