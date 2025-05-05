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В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава - РИА Новости, 05.05.2025
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13:43 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/turist-2015047316.html
В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава
В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава - РИА Новости, 05.05.2025
В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава
Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:43:00+03:00
2025-05-05T13:43:00+03:00
происшествия
свердловская область
белорецкий район
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС. Ранее ведомство сообщало, что в Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана. "Спасатели обнаружили пропавшего на сплаве по реке Малый Инзер 69-летнего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб", - сообщает госкомитет. В ведомстве уточнили, что тело обнаружили в 4 километрах от места, где он упал в воду.
https://ria.ru/20240921/turist-1974039842.html
свердловская область
белорецкий район
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происшествия, свердловская область, белорецкий район
Происшествия, Свердловская область, Белорецкий район
В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава

В Башкирии нашли тело упавшего с катамарана во время сплава 69-летнего туриста

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСпасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке Малый Инзер в Башкирии
Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке Малый Инзер в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке Малый Инзер в Башкирии
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС.
Ранее ведомство сообщало, что в Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана.
"Спасатели обнаружили пропавшего на сплаве по реке Малый Инзер 69-летнего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб", - сообщает госкомитет.
В ведомстве уточнили, что тело обнаружили в 4 километрах от места, где он упал в воду.
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ПроисшествияСвердловская областьБелорецкий район
 
 
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