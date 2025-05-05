В Башкирии нашли тело туриста, упавшего с катамарана во время сплава
В Башкирии нашли тело упавшего с катамарана во время сплава 69-летнего туриста
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСпасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке Малый Инзер в Башкирии
Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке Малый Инзер в Башкирии
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели нашли тело туриста, который упал с катамарана во время сплава по горной реке в Башкирии, сообщает госкомитет региона по ЧС.
Ранее ведомство сообщало, что в Белорецком районе спасатели ведут поиски 69-летнего жителя Свердловской области, который во время сплава в составе незарегистрированной группы на реке Малый Инзер упал с катамарана.
"Спасатели обнаружили пропавшего на сплаве по реке Малый Инзер 69-летнего туриста из Свердловской области, к сожалению он погиб", - сообщает госкомитет.
В ведомстве уточнили, что тело обнаружили в 4 километрах от места, где он упал в воду.
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