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ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза - РИА Новости, 05.05.2025
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10:09 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tuberkulez-2014984015.html
ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза
ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза - РИА Новости, 05.05.2025
ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47%... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:09:00+03:00
2025-05-05T10:09:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47% дешевле референтного лекарственного препарата "Сиртуро", сообщает ведомство. "Речь идет о первом дженерике "Диаквинолин" в рамках МНН "Бедаквилин" как российского, так и иностранного производства. Он показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких", - говорится в сообщении. "Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата "Сиртуро", - добавляется там же. Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки "Сиртуро" составляет около 100 тысяч рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей, уточняют в ведомстве. "Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250325/tuberkulez-2007217643.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза

ФАС согласовала цены на отечественный дженерик против туберкулеза "Диаквинолин"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на первый отечественный противотуберкулезный дженерик "Диаквинолин", препарат будет на 47% дешевле референтного лекарственного препарата "Сиртуро", сообщает ведомство.
"Речь идет о первом дженерике "Диаквинолин" в рамках МНН "Бедаквилин" как российского, так и иностранного производства. Он показан к применению взрослым и подросткам в составе комбинированной терапии туберкулеза легких", - говорится в сообщении.
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"Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата "Сиртуро", - добавляется там же.
Так, например, цена за упаковку из 188 таблеток дженерика отечественного производства согласована на уровне 59,1 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки "Сиртуро" составляет около 100 тысяч рублей. Цена за упаковку из 10 таблеток отечественного дженерика согласована на уровне 3,1 тысячи рублей, уточняют в ведомстве.
"Согласование ФАС цен на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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