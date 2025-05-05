https://ria.ru/20250505/trevoga-2014956538.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:23:00+03:00
2025-05-05T06:23:00+03:00
2025-05-05T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.20 мск и продлилась почти пять часов. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20250228/trevoga-2002098270.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников