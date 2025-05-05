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В Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА
В Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
В Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявляли на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:05:00+03:00
2025-05-05T06:05:00+03:00
2025-05-05T06:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявляли на территории Орловской области, сообщается в приложении МЧС России."Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 18.56 мск воскресенья, ее отменили спустя 11 часов 8 минут - 6.04 мск понедельника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Орловской области объявляли опасность атаки БПЛА
В Орловской области призывали к бдительности из-за опасности атаки БПЛА