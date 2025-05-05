В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области третий раз за полчаса объявили ракетную опасность
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена третий раз за полчаса на территории Курской области, следует из сообщений оперативного штаба региона в Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в понедельник в 5.06, 5.11 и в третий раз - в 5.34 мск.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба.
Первая ракетная опасность была отменена спустя две минуты, вторая - через пять минут, а третью отменили спустя один час и 11 минут.
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