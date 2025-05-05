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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:30:00+03:00

2025-05-05T01:30:00+03:00

2025-05-05T01:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность