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Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной - РИА Новости, 05.05.2025
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23:58 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tramp-2015170321.html
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Президент США Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной, переданной американской стороне в рамках обмена, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:58:00+03:00
2025-05-05T23:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной, переданной американской стороне в рамках обмена, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин на своей странице в соцсети Х. "Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы", - написала Марго Мартин. Встреча, судя по обнародованному видео, прошла в Овальном кабинете. ФСБ России ранее сообщала, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, имеющая российское и американское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010645729.html
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в мире, россия, сша, кипр, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Кипр, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной

Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкГражданка РФ и США Ксения Карелина в суде
Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Гражданка РФ и США Ксения Карелина в суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной, переданной американской стороне в рамках обмена, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин на своей странице в соцсети Х.
"Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы", - написала Марго Мартин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Обмен заключенными между Россией и США укрепляет доверие, заявил Лавров
11 апреля, 10:39
Встреча, судя по обнародованному видео, прошла в Овальном кабинете.
ФСБ России ранее сообщала, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, имеющая российское и американское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп оценил решение России освободить Карелину
10 апреля, 20:47
 
В миреРоссияСШАКипрДональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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