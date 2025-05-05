https://ria.ru/20250505/tramp-2015170321.html
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Президент США Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной, переданной американской стороне в рамках обмена, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:58:00+03:00
2025-05-05T23:58:00+03:00
2025-05-05T23:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной, переданной американской стороне в рамках обмена, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин на своей странице в соцсети Х. "Трамп встретился с Ксенией Карелиной, американской балериной, освобожденной из российской тюрьмы", - написала Марго Мартин. Встреча, судя по обнародованному видео, прошла в Овальном кабинете. ФСБ России ранее сообщала, что задержанный на Кипре по запросу США россиянин Артур Петров при посредничестве ОАЭ обменян на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Карелина, имеющая российское и американское гражданство, была осуждена на 12 лет колонии общего режима за государственную измену в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. В апреле 2025 года Карелина помилована указом президента РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, кипр, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Кипр, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трамп встретился с переданной США в рамках обмена Карелиной
Трамп встретился с осужденной в России по делу о госизмене Ксенией Карелиной