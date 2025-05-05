Рейтинг@Mail.ru
Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tramp-2015169445.html
Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп в данный момент не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:50:00+03:00
2025-05-05T23:50:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7add09b390110230b2fdc47097861492.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в данный момент не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, он "дал добро" израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильских чиновников. "Трамп в данный момент не играет активной роли в попытках достижения прекращения огня (в секторе Газа - ред.) он дал добро израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению", - заявили Равиду неназванные израильские чиновники. Как отметили журналисту чиновники, Израиль установил визит Трампа на Ближний Восток на следующей неделе в качестве дедлайна для новой сделки по обмену похищенных ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе. Если соглашение между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто, что власти Израиля начнут масштабную наземную операцию в Газе, отмечает Барак Равид. Журналист Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников добавляет, что Трамп не планирует посещать Израиль в рамках своей поездки на Ближний Восток. Неназванные американские и арабские чиновники, участвовавшие в подготовке поездки, указали Бараку Равиду, что Газа не является главным приоритетом для Трампа, и ожидается, что в ходе поездки в регион он сосредоточится на "двусторонних вопросах" и инвестициях. Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на источники, что кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник сообщала в понедельник, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион в середине мая. Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html
https://ria.ru/20250505/izrail-2014948394.html
https://ria.ru/20250425/tramp-2013402971.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f83b6fc84ba43fe8d4582bb32b5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Axios: Трамп дал добро Нетаньяху действовать в вопросе Газы по своему усмотрению

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в данный момент не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, он "дал добро" израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильских чиновников.
"Трамп в данный момент не играет активной роли в попытках достижения прекращения огня (в секторе Газа - ред.) он дал добро израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению", - заявили Равиду неназванные израильские чиновники.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта
6 февраля, 14:44
Как отметили журналисту чиновники, Израиль установил визит Трампа на Ближний Восток на следующей неделе в качестве дедлайна для новой сделки по обмену похищенных ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе. Если соглашение между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто, что власти Израиля начнут масштабную наземную операцию в Газе, отмечает Барак Равид.
Журналист Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников добавляет, что Трамп не планирует посещать Израиль в рамках своей поездки на Ближний Восток. Неназванные американские и арабские чиновники, участвовавшие в подготовке поездки, указали Бараку Равиду, что Газа не является главным приоритетом для Трампа, и ожидается, что в ходе поездки в регион он сосредоточится на "двусторонних вопросах" и инвестициях.
Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на источники, что кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.
Гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник сообщала в понедельник, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион в середине мая.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе
Вчера, 02:20
Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп назвал сделку с Ираном возможной
25 апреля, 13:59
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала