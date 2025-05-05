https://ria.ru/20250505/tramp-2015169445.html

Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп не занимается активной работой по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп в данный момент не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T23:50:00+03:00

2025-05-05T23:50:00+03:00

2025-05-05T23:50:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в данный момент не играет активной роли в работе по достижению прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, он "дал добро" израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильских чиновников. "Трамп в данный момент не играет активной роли в попытках достижения прекращения огня (в секторе Газа - ред.) он дал добро израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху действовать по своему усмотрению", - заявили Равиду неназванные израильские чиновники. Как отметили журналисту чиновники, Израиль установил визит Трампа на Ближний Восток на следующей неделе в качестве дедлайна для новой сделки по обмену похищенных ХАМАС заложников и прекращению огня в Газе. Если соглашение между Израилем и ХАМАС не будет достигнуто, что власти Израиля начнут масштабную наземную операцию в Газе, отмечает Барак Равид. Журналист Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников добавляет, что Трамп не планирует посещать Израиль в рамках своей поездки на Ближний Восток. Неназванные американские и арабские чиновники, участвовавшие в подготовке поездки, указали Бараку Равиду, что Газа не является главным приоритетом для Трампа, и ожидается, что в ходе поездки в регион он сосредоточится на "двусторонних вопросах" и инвестициях. Ранее журналист Axios Барак Равид сообщал со ссылкой на источники, что кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. Гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военный источник сообщала в понедельник, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион в середине мая. Военно-политически кабинет Израиля в ночь на понедельник единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа, который предусматривает захват и удержание территорий, перемещение населения в безопасные районы и массированные удары по палестинским радикалам. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250206/gaza-1997741626.html

https://ria.ru/20250505/izrail-2014948394.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013402971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году