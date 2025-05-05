Рейтинг@Mail.ru
Трамп открестился от изображения в образе папы Римского - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tramp-2015162085.html
Трамп открестился от изображения в образе папы Римского
Трамп открестился от изображения в образе папы Римского - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп открестился от изображения в образе папы Римского
Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:45:00+03:00
2025-05-05T21:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
папа римский
умер папа римский франциск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:107:512:395_1920x0_80_0_0_34f54a4dff76e8e6c8ba522eda006b31.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского, отметив, что не знает, откуда оно взялось. Ранее соответствующая картинка была опубликована на странице американского президента в соцсети Truth Social. На изображении Трамп сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень. "Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ. Жена Трампа Меланья родом с территории нынешней Словении, по вероисповеданию она католичка. Трамп также отверг утверждения о том, что публикация в его аккаунте могла оскорбить католиков, заявив, что шутку критикуют "не католики, а медиа с фальшивыми новостями". Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014939738.html
https://ria.ru/20250403/tramp-2009131321.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:59:512:443_1920x0_80_0_0_51dab4f6881e586aeb66072d0f81a172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, папа римский, умер папа римский франциск
В мире, США, Дональд Трамп, Папа Римский, Умер папа римский Франциск
Трамп открестился от изображения в образе папы Римского

Трамп открестился от изображения, на котором представлен в образе папы Римского

© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth SocialИзображение, на котором Трамп представлен в образе папы Римского
Изображение, на котором Трамп представлен в образе папы Римского - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Изображение, на котором Трамп представлен в образе папы Римского
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского, отметив, что не знает, откуда оно взялось.
Ранее соответствующая картинка была опубликована на странице американского президента в соцсети Truth Social. На изображении Трамп сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.
Изображение Трампа в образе из Звездных войн, опубликованное Белым домом - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Белый дом опубликовал изображение Трампа ко дню "Звездных войн"
4 мая, 23:37
"Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Жена Трампа Меланья родом с территории нынешней Словении, по вероисповеданию она католичка. Трамп также отверг утверждения о том, что публикация в его аккаунте могла оскорбить католиков, заявив, что шутку критикуют "не католики, а медиа с фальшивыми новостями".
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.
Иллюстрация издания The Economist - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира
3 апреля, 15:28
 
В миреСШАДональд ТрампПапа РимскийУмер папа римский Франциск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала