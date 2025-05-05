Трамп открестился от изображения в образе папы Римского
Трамп открестился от изображения, на котором представлен в образе папы Римского
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth SocialИзображение, на котором Трамп представлен в образе папы Римского
© Фото : Аккаунт Дональда Трампа в Truth Social
Изображение, на котором Трамп представлен в образе папы Римского
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского, отметив, что не знает, откуда оно взялось.
Ранее соответствующая картинка была опубликована на странице американского президента в соцсети Truth Social. На изображении Трамп сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.
"Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Жена Трампа Меланья родом с территории нынешней Словении, по вероисповеданию она католичка. Трамп также отверг утверждения о том, что публикация в его аккаунте могла оскорбить католиков, заявив, что шутку критикуют "не католики, а медиа с фальшивыми новостями".
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.