https://ria.ru/20250505/tramp-2015162085.html

Трамп открестился от изображения в образе папы Римского

Трамп открестился от изображения в образе папы Римского - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп открестился от изображения в образе папы Римского

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:45:00+03:00

2025-05-05T21:45:00+03:00

2025-05-05T21:45:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

папа римский

умер папа римский франциск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014739150_0:107:512:395_1920x0_80_0_0_34f54a4dff76e8e6c8ba522eda006b31.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к опубликованному на его странице в соцсети изображению, где он представлен в образе папы Римского, отметив, что не знает, откуда оно взялось. Ранее соответствующая картинка была опубликована на странице американского президента в соцсети Truth Social. На изображении Трамп сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень. "Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то нарисовал мою фотографию, на которой я одет как Папа Римский, и выложил ее в Интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Возможно, это был искусственный интеллект, но я ничего об этом не знаю. Я посмотрел его только вчера вечером. На самом деле, моей жене оно показалось милым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ. Жена Трампа Меланья родом с территории нынешней Словении, по вероисповеданию она католичка. Трамп также отверг утверждения о том, что публикация в его аккаунте могла оскорбить католиков, заявив, что шутку критикуют "не католики, а медиа с фальшивыми новостями". Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014939738.html

https://ria.ru/20250403/tramp-2009131321.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, папа римский, умер папа римский франциск