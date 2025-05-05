https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html

Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"

Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал "Северные потоки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего... РИА Новости, 05.05.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. "Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы - ред.) без того, чтобы тратить много денег на расследование", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Президент США заявил, что "многие люди знают, кто взорвал" газопроводы. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. Трамп также выступил с утверждением, что именно он помешал реализации проекта "Северный поток 2", противодействуя ему еще на стадии строительства газопровода. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250424/rubio-2013087189.html

https://ria.ru/20250326/potok-2007514864.html

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россия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире