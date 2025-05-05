https://ria.ru/20250505/tramp-2015159010.html

Трамп оценил предложенное Россией перемирие в мае

Трамп оценил предложенное Россией перемирие в мае - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп оценил предложенное Россией перемирие в мае

Перемирие, которое Россия анонсировала в мае, — это многое, если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине, заявил президент США... РИА Новости, 05.05.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Перемирие, которое Россия анонсировала в мае, — это многое, если учитывать, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, кадры транслировали СМИ."Президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали", — отметил он.Мирные инициативы ПутинаРоссийский лидер 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Со своей стороны, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250503/peremirie-2014781779.html

https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, сша, вооруженные силы украины, владимир путин