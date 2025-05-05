https://ria.ru/20250505/tramp-2015158678.html

Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом

Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом - РИА Новости, 05.05.2025

Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом

Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:53:00+03:00

2025-05-05T20:53:00+03:00

2025-05-05T20:53:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

скотт бессент

дональд трамп

верховная рада украины

министерство финансов сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров, сказал в понедельник американский министр финансов Скотт Бессент. "Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.

https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины, министерство финансов сша