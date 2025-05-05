https://ria.ru/20250505/tramp-2015158678.html
Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом
Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом - РИА Новости, 05.05.2025
Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом
Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:53:00+03:00
2025-05-05T20:53:00+03:00
2025-05-05T20:53:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
скотт бессент
дональд трамп
верховная рада украины
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров, сказал в понедельник американский министр финансов Скотт Бессент. "Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, дональд трамп, верховная рада украины, министерство финансов сша
В мире, Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Министерство финансов США
Минфин США рассказал о планах Трампа по ресурсной сделке с Киевом
Бессент: Трамп хотел использовать ресурсную сделку с Киевом для влияния на РФ