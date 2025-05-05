Трамп обвинил демократов в новой попытке импичмента
Трамп заявил, что представители Демократической партии обсуждают его импичмент
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии снова обсуждают его импичмент, назвал происходящее политической атакой и предложил республиканцам рассмотреть возможность исключения инициаторов из конгресса.
"Радикальные леваки снова занялись темой импичмента. Уже двое никому не известных конгрессменов, которых никто не уважает, говорят об импичменте против Дональда Трампа - примерно в двадцатый раз, даже не зная, за что", - написал Трамп в своём аккаунте в соцсети X.
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Он с иронией отметил, что, по логике демократов, его можно было бы подвергнуть импичменту за наведение порядка на границе, борьбу с инфляцией, жесткую позицию по Украине и Ирану - в том числе, по его словам, за прекращение финансирования Тегерана, что, как он утверждает, могло бы предотвратить атаку на Израиль 7 октября.
По мнению Трампа, демократы "используют импичмент как оружие" и "ненавидят всё, за что стоит Америка". Он призвал республиканцев начать действовать жестче.
"Может, нам пора играть по их правилам и начинать исключать демократов (из конгресса - ред) за реальные преступления?" - заявил президент.
Ранее Трампу дважды объявлялся импичмент - в 2019 и 2021 годах, однако в обоих случаях Сенат не поддержал отстранение от должности. Новый виток обсуждений возможного импичмента, по сообщениям американских СМИ, связан с обвинениями демократов, в том числе по вопросам внешней политики и предполагаемого давления на Конгресс.
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