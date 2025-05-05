https://ria.ru/20250505/tramp-2014963338.html

Филиппинский кардинал осудил Трампа за примерку образа Папы Римского

Филиппинский кардинал осудил Трампа за примерку образа Папы Римского - РИА Новости, 05.05.2025

Филиппинский кардинал осудил Трампа за примерку образа Папы Римского

Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Дэвид осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной, предположительно, с помощью искусственного РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:15:00+03:00

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2025-05-05T08:15:00+03:00

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франциск (хорхе марио бергольо)

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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Филиппинский кардинал Пабло Вирхилио Дэвид осудил публикацию президентом США Дональдом Трампом фотографии, созданной, предположительно, с помощью искусственного интеллекта (ИИ), на которой американский лидер изображен в образе Папы Римского. Президент 3 мая опубликовал это изображение на своей странице в соцсети Truth Social, не сопроводив его текстом. На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень. "Эта фотография, созданная с помощью ИИ, была опубликована самим президентом США через несколько дней после того, как он посетил похороны Папы (Римского) Франциска, и пока католический мир все еще скорбит. При всем уважении к его канцелярии и американскому народу мы хотели бы, чтобы он знал, что это не смешно", - отметил Дэвид, также занимающий должность президента Конференции католических епископов Филиппин, его слова приводит портал Inquirer. Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым Папой Римским. Франциск - в миру Хорхе Марио Бергольо - скончался 21 апреля на 89-м году жизни в своей резиденции в Ватикане в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Трамп присутствовал на похоронах.

https://ria.ru/20250427/tramp-2013707852.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html

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в мире, сша, филиппины, ватикан, дональд трамп, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)