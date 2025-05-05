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Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.05.2025
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03:53 05.05.2025 (обновлено: 03:54 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tramp-2014951249.html
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 05.05.2025
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в мире
саудовская аравия
дональд трамп
владимир путин
катар
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.Белый дом ранее заявил, что визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая."Я не знаю", - ответил Трамп журналистам пула Белого дома на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.Ранее Трамп признавался, что вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.
https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, катар, сша
В мире, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Катар, США
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп не знает, встретится ли с Путиным во время визита в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.
Белый дом ранее заявил, что визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным
03:23
"Я не знаю", - ответил Трамп журналистам пула Белого дома на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее Трамп признавался, что вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Вчера, 21:58
 
В миреСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ПутинКатарСША
 
 
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