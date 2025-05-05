https://ria.ru/20250505/tramp-2014951249.html
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:53:00+03:00
2025-05-05T03:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.Белый дом ранее заявил, что визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая."Я не знаю", - ответил Трамп журналистам пула Белого дома на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.Ранее Трамп признавался, что вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, катар, сша
В мире, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Катар, США
Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
Трамп не знает, встретится ли с Путиным во время визита в Саудовскую Аравию