https://ria.ru/20250505/tramp-2014951249.html

Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии

Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 05.05.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, встретится ли с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.Белый дом ранее заявил, что визит Трамп в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая."Я не знаю", - ответил Трамп журналистам пула Белого дома на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.Ранее Трамп признавался, что вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, скорее всего, встреча пройдет после этой поездки.

https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html

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Дарья Буймова

в мире, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, катар, сша