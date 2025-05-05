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Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России - РИА Новости, 05.05.2025
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03:39 05.05.2025 (обновлено: 03:44 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tramp-2014950779.html
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России
Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине. РИА Новости, 05.05.2025
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россия
украина
в мире
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине."У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сообщил он журналистам пула Белого дома.Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".
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россия, украина, в мире, дональд трамп, сша
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России

Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России и Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине.
"У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сообщил он журналистам пула Белого дома.
Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Трамп отказался сообщать детали переговоров с Путиным
03:23
 
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