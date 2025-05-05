https://ria.ru/20250505/tramp-2014950779.html
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России
Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:39:00+03:00
2025-05-05T03:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине."У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сообщил он журналистам пула Белого дома.Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".
https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, дональд трамп, сша
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России
Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России и Украине