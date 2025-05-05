https://ria.ru/20250505/tramp-2014950779.html

Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России

Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп заявил, что на выходных провел хорошие разговоры по России

Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:39:00+03:00

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россия

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сша

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о проведенных на прошедших выходных "очень хороших" разговорах по России и Украине."У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле", - сообщил он журналистам пула Белого дома.Американский лидер добавил, что между сторонами сохраняется "много ненависти".

https://ria.ru/20250505/tramp-2014949920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, в мире, дональд трамп, сша