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Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода - РИА Новости, 05.05.2025
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03:26 05.05.2025 (обновлено: 03:27 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tramp-2014950071.html
Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода
Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о кандидатуре на должность своего нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:26:00+03:00
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в мире
сша
йемен
дональд трамп
майк уолтц
пит хегсет
ансар алла
министерство обороны сша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о кандидатуре на должность своего нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев. Первого мая Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. "У меня много людей, которые хотят получить эту работу... Я собираюсь назвать кого-то... Я бы сказал, в течение шести месяцев", - сообщил он журналистам пула Белого дома. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html
https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622198.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США
Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Трамп заявил, что претендентов на пост советника по нацбезопасности много

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о кандидатуре на должность своего нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев.
Первого мая Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal.
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Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп
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"У меня много людей, которые хотят получить эту работу... Я собираюсь назвать кого-то... Я бы сказал, в течение шести месяцев", - сообщил он журналистам пула Белого дома.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
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В миреСШАЙеменДональд ТрампМайк УолтцПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
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