https://ria.ru/20250505/tramp-2014950071.html

Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп объявит нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о кандидатуре на должность своего нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:26:00+03:00

2025-05-05T03:26:00+03:00

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ансар алла

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о кандидатуре на должность своего нового советника по национальной безопасности в течение шести месяцев. Первого мая Трамп заявил об увольнении с поста советника по национальной безопасности Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. "У меня много людей, которые хотят получить эту работу... Я собираюсь назвать кого-то... Я бы сказал, в течение шести месяцев", - сообщил он журналистам пула Белого дома. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html

https://ria.ru/20250501/uoltts-2014622198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп, майк уолтц, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша