https://ria.ru/20250505/tramp-2014948725.html
Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы
Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы - РИА Новости, 05.05.2025
Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:26:00+03:00
2025-05-05T02:26:00+03:00
2025-05-05T02:51:00+03:00
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в мире
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну."Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии."Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014916446.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт, америка
США, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Америка
Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы
Трамп приказал ввести стопроцентные пошлины на все иностранные фильмы