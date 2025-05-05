https://ria.ru/20250505/tramp-2014948725.html

Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы

Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы - РИА Новости, 05.05.2025

Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:26:00+03:00

2025-05-05T02:26:00+03:00

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сша

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

америка

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну."Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью… Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя США немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном Трампом.Трамп отметил, что в настоящее время другие страны предлагают различные стимулы, чтобы увести из США режиссеров и киностудии."Голливуд и многие другие районы в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности", - добавил президент.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014916446.html

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сша

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт, америка