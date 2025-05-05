https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html

В Тирасполе зажгли Вечный огонь

В Тирасполе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 05.05.2025

В Тирасполе зажгли Вечный огонь

Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:57:00+03:00

2025-05-05T19:57:00+03:00

2025-05-05T19:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

тирасполь

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник пресс-центр приднестровского госуниверситета (ПГУ). Отмечается, что студенты аграрно-технологического факультета ПГУ провели работы по благоустройству, а также стали инициаторами установки Вечного огня в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это была инициатива студентов. Мы поддержали их предложение и приурочили открытие к юбилейной дате. Всё оборудование изготовили своими силами, задействовали лаборатории, выполнили земляные работы и подключили подачу газа", – приводит пресс-центр слова декана факультета Анатолия Димогло. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-

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молдавия

тирасполь

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в мире, молдавия, тирасполь, 80-летие победы в великой отечественной войне