Рейтинг@Mail.ru
В Тирасполе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:57 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
В Тирасполе зажгли Вечный огонь
В Тирасполе зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 05.05.2025
В Тирасполе зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:57:00+03:00
2025-05-05T19:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
тирасполь
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015152941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3159e339d2009afcf41979d3c2cb939.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник пресс-центр приднестровского госуниверситета (ПГУ). Отмечается, что студенты аграрно-технологического факультета ПГУ провели работы по благоустройству, а также стали инициаторами установки Вечного огня в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это была инициатива студентов. Мы поддержали их предложение и приурочили открытие к юбилейной дате. Всё оборудование изготовили своими силами, задействовали лаборатории, выполнили земляные работы и подключили подачу газа", – приводит пресс-центр слова декана факультета Анатолия Димогло. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015037482.html
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015152941_142:0:1207:799_1920x0_80_0_0_e5692caa58e4c1f58166b5d6af60f4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Тирасполь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Тирасполе зажгли Вечный огонь

В поселке Новотираспольский у памятника советским воинам зажгли Вечный огонь

© Фото : пресс-центр приднестровского государственного университета им. Т. Г. ШевченкоВечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : пресс-центр приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник пресс-центр приднестровского госуниверситета (ПГУ).
Отмечается, что студенты аграрно-технологического факультета ПГУ провели работы по благоустройству, а также стали инициаторами установки Вечного огня в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Это была инициатива студентов. Мы поддержали их предложение и приурочили открытие к юбилейной дате. Всё оборудование изготовили своими силами, задействовали лаборатории, выполнили земляные работы и подключили подачу газа", – приводит пресс-центр слова декана факультета Анатолия Димогло.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"
Вчера, 13:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияТирасполь80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала