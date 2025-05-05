В Тирасполе зажгли Вечный огонь
В поселке Новотираспольский у памятника советским воинам зажгли Вечный огонь
© Фото : пресс-центр приднестровского государственного университета им. Т. Г. ШевченкоВечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Вечный огонь зажгли в поселке Новотираспольский на окраине Тирасполя у памятника советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник пресс-центр приднестровского госуниверситета (ПГУ).
Отмечается, что студенты аграрно-технологического факультета ПГУ провели работы по благоустройству, а также стали инициаторами установки Вечного огня в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Это была инициатива студентов. Мы поддержали их предложение и приурочили открытие к юбилейной дате. Всё оборудование изготовили своими силами, задействовали лаборатории, выполнили земляные работы и подключили подачу газа", – приводит пресс-центр слова декана факультета Анатолия Димогло.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
В Приднестровье пройдет акция "Бессмертный полк"
Вчера, 13:21