https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт

ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт - РИА Новости, 05.05.2025

ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт

Силовики задержали жителя ХМАО, планировавшего совершить теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:31:00+03:00

2025-05-05T09:31:00+03:00

2025-05-05T10:25:00+03:00

россия

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская железная дорога

общество

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Силовики задержали жителя ХМАО, планировавшего совершить теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области."В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", — заявили в ведомстве.По данным следствия, злоумышленник разделял взгляды запрещенного украинского военизированного объединения и вступил в преступный сговор с одним из его участников в Telegram."По заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД" самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава", — уточнили в спецслужбе.Возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору", фигуранта арестовали.По данным ведомства, задержанный — житель Нижневартовского района. Согласно кадрам оперативного видео, он признался правоохранителям, что в машине у него лежит "неактивированное" взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html

https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html

https://ria.ru/20250424/terakt-2013110679.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт Задержан житель Ханты-Мансийского округа, который планировал теракт на ж/д, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ. По данным следствия, задержанный получал указания от участника запрещенного украинского военизированного формирования. 2025-05-05T09:31 true PT3M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога, общество, происшествия