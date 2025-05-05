https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт - РИА Новости, 05.05.2025
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт
Силовики задержали жителя ХМАО, планировавшего совершить теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:31:00+03:00
2025-05-05T09:31:00+03:00
2025-05-05T10:25:00+03:00
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская железная дорога
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014983018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cfce7775ff68b41b9b0cf5564968c9f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Силовики задержали жителя ХМАО, планировавшего совершить теракт на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области."В результате оперативно-разыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", — заявили в ведомстве.По данным следствия, злоумышленник разделял взгляды запрещенного украинского военизированного объединения и вступил в преступный сговор с одним из его участников в Telegram."По заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД" самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава", — уточнили в спецслужбе.Возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору", фигуранта арестовали.По данным ведомства, задержанный — житель Нижневартовского района. Согласно кадрам оперативного видео, он признался правоохранителям, что в машине у него лежит "неактивированное" взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014255503.html
https://ria.ru/20250502/fsb-2014653329.html
https://ria.ru/20250424/terakt-2013110679.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014983018_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0559a10f89f3cc9ef79df6e6cd9dd03a.jpg
Задержание жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт
Задержан житель Ханты-Мансийского округа, который планировал теракт на ж/д, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ. По данным следствия, задержанный получал указания от участника запрещенного украинского военизированного формирования.
2025-05-05T09:31
true
PT3M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога, общество, происшествия
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская железная дорога, Общество, Происшествия
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт на железной дороге