https://ria.ru/20250505/tekhnologii-2014955113.html

В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности

В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности - РИА Новости, 05.05.2025

В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности

Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:48:00+03:00

2025-05-05T05:48:00+03:00

2025-05-05T06:39:00+03:00

общество

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Концепция цифровой доступности - важная часть построения инклюзивного общества. Она предполагает, что люди с инвалидностью могут пользоваться диджитал-продуктами и сервисами наравне со всеми. … 61% россиян считают, что в создании такого социума должны принимать участие и IT-компании", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1000 россиян. Кроме того, почти половина россиян считают, что IT-специалистам необходимо развивать технологии, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Более 60% уверены: IT-компании должны адаптировать свои продукты для нужды таких пользователей. Отмечается, что поддержка инклюзивного общества со стороны IT-организаций может включать не только адаптацию продуктов, но и создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Также важным направлением становится разработка умных вспомогательных технологий, например переводчиков жестовой речи или других решений, упрощающих повседневную коммуникацию. Такой подход поддерживают около 70% респондентов. Так, почти треть россиян уверены, что IT-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта - ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, более трети отметили важность просветительской деятельности со стороны IT-компаний по вопросам инклюзивных технологий.

https://ria.ru/20250416/invalidy-2011637223.html

https://ria.ru/20240819/rabota-1966961002.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, лаборатория касперского