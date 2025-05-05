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В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности - РИА Новости, 05.05.2025
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05:48 05.05.2025 (обновлено: 06:39 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/tekhnologii-2014955113.html
В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности
В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности - РИА Новости, 05.05.2025
В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности
Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T05:48:00+03:00
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общество
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Концепция цифровой доступности - важная часть построения инклюзивного общества. Она предполагает, что люди с инвалидностью могут пользоваться диджитал-продуктами и сервисами наравне со всеми. … 61% россиян считают, что в создании такого социума должны принимать участие и IT-компании", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1000 россиян. Кроме того, почти половина россиян считают, что IT-специалистам необходимо развивать технологии, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Более 60% уверены: IT-компании должны адаптировать свои продукты для нужды таких пользователей. Отмечается, что поддержка инклюзивного общества со стороны IT-организаций может включать не только адаптацию продуктов, но и создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Также важным направлением становится разработка умных вспомогательных технологий, например переводчиков жестовой речи или других решений, упрощающих повседневную коммуникацию. Такой подход поддерживают около 70% респондентов. Так, почти треть россиян уверены, что IT-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта - ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, более трети отметили важность просветительской деятельности со стороны IT-компаний по вопросам инклюзивных технологий.
https://ria.ru/20250416/invalidy-2011637223.html
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353
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общество, технологии, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Лаборатория Касперского
В Kaspersky призвали работать над концепцией цифровой доступности

Kaspersky: IT-компании должны адаптировать продукты для людей с инвалидностью

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более половины россиян считают, что IT-компании должны адаптировать свои продукты для людей с инвалидностью, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Концепция цифровой доступности - важная часть построения инклюзивного общества. Она предполагает, что люди с инвалидностью могут пользоваться диджитал-продуктами и сервисами наравне со всеми. … 61% россиян считают, что в создании такого социума должны принимать участие и IT-компании", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1000 россиян.
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Кроме того, почти половина россиян считают, что IT-специалистам необходимо развивать технологии, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества. Более 60% уверены: IT-компании должны адаптировать свои продукты для нужды таких пользователей.
Отмечается, что поддержка инклюзивного общества со стороны IT-организаций может включать не только адаптацию продуктов, но и создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Также важным направлением становится разработка умных вспомогательных технологий, например переводчиков жестовой речи или других решений, упрощающих повседневную коммуникацию. Такой подход поддерживают около 70% респондентов.
Так, почти треть россиян уверены, что IT-компании могут использовать технологии анализа больших данных для создания более доступных цифровых решений. Почти 40% считают, что необходимо бороться с предвзятостью искусственного интеллекта - ситуацией, когда алгоритмы принимают решения, неблагоприятные для отдельных групп населения. Кроме того, более трети отметили важность просветительской деятельности со стороны IT-компаний по вопросам инклюзивных технологий.
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ОбществоТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
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