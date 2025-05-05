https://ria.ru/20250505/tashkent-2015157375.html

В Узбекистан доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

В Узбекистан доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 05.05.2025

В Узбекистан доставят частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата

Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы будет доставлена в Ташкент 6 мая в рамках акции "Огонь памяти", сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:39:00+03:00

2025-05-05T20:39:00+03:00

2025-05-05T20:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

москва

ташкент

мария киселева

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 5 мая - РИА Новости. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы будет доставлена в Ташкент 6 мая в рамках акции "Огонь памяти", сообщили РИА Новости в пресс-службе представительства Россотрудничества в Узбекистане. Народный фронт 4 мая дал старт акции "Огонь памяти", в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну. "Шестого мая в 11.00 (9.00 мск) в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте состоится торжественная церемония международной патриотической акции "Огонь Памяти", приуроченной к 80-летию Великой Победы", - сообщил представитель Россотрудничества. В рамках акции частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Узбекистан привезёт трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, общественный деятель Мария Киселёва. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html

https://ria.ru/20250412/ismailov-2010855997.html

узбекистан

москва

ташкент

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узбекистан, москва, ташкент, мария киселева, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне