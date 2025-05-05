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Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк
Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк - РИА Новости, 05.05.2025
Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк
Власти Забайкалья выплатили более одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк "Леопард" в зоне спецоперации, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:09:00+03:00
2025-05-05T21:09:00+03:00
2025-05-05T21:09:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Власти Забайкалья выплатили более одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк "Леопард" в зоне спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов в Telegram-канале. "Наш расчет БПЛА уничтожил вражеский танк... Выплатили бойцам, подбившим укронацистский "Леопард", вознаграждение... Оператор беспилотника получил 1 миллион рублей, а три его товарища - по 150 тысяч рублей. Поздравляем наших воинов с боевым успехом", - написал Осипов. Пост сопровождает видео уничтожения немецкого танка. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что забайкальцы служат в 29-й гвардейской общевойсковой армии ВВО. Собеседник агентства также пояснил, что это региональная выплата, из краевого бюджета, предусмотренная для бойцов из Забайкальского края.
https://ria.ru/20250505/vsu-2015102937.html
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забайкальский край, александр осипов, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Забайкальский край, Александр Осипов, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк
Бойцам из Забайкалья выплатили 1,4 миллиона рублей за уничтожение танка дроном