https://ria.ru/20250505/tank-2015159449.html

Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк

Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк - РИА Новости, 05.05.2025

Бойцам из Забайкалья выплатили более миллиона рублей за уничтоженный танк

Власти Забайкалья выплатили более одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк "Леопард" в зоне спецоперации, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T21:09:00+03:00

2025-05-05T21:09:00+03:00

2025-05-05T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

забайкальский край

александр осипов

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Власти Забайкалья выплатили более одного миллиона рублей бойцам-землякам, уничтожившим немецкий танк "Леопард" в зоне спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов в Telegram-канале. "Наш расчет БПЛА уничтожил вражеский танк... Выплатили бойцам, подбившим укронацистский "Леопард", вознаграждение... Оператор беспилотника получил 1 миллион рублей, а три его товарища - по 150 тысяч рублей. Поздравляем наших воинов с боевым успехом", - написал Осипов. Пост сопровождает видео уничтожения немецкого танка. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что забайкальцы служат в 29-й гвардейской общевойсковой армии ВВО. Собеседник агентства также пояснил, что это региональная выплата, из краевого бюджета, предусмотренная для бойцов из Забайкальского края.

https://ria.ru/20250505/vsu-2015102937.html

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забайкальский край, александр осипов, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф