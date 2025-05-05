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В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами - РИА Новости, 05.05.2025
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Туризм
 
18:58 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами - РИА Новости, 05.05.2025
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами
Пятеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде, причиной отравления стали дикие фрукты, растущие в парке в провинции Сураттхани, сообщает газета... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:58:00+03:00
2025-05-05T18:58:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 5 мая – РИА Новости. Пятеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде, причиной отравления стали дикие фрукты, растущие в парке в провинции Сураттхани, сообщает газета Bangkok Post. По ее данным, в парке Кхао На Най Луанг Дхарма российские путешественники побывали в воскресенье. Тогда же они и решили попробовать дикие фрукты. Вскоре семи туристам стало плохо, пятерых пришлось доставить в больницу. "Туристы были в полубессознательном состоянии, страдали от боли в груди и рвоты. Пять туристов согласились на лечение в больнице", - отмечает издание. Полиция сообщила, что группа российских туристов прибыла на арендованном автомобиле из Као Лака, провинция Пхангнга.
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новости - туризм, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд
В Таиланде российские туристы отравились дикими фруктами

Bangkok Post: пять российских туристов отравились дикими фруктами в Таиланде

© Pixabay / terimakasih0Фрукты в лодке
Фрукты в лодке - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Pixabay / terimakasih0
Фрукты в лодке . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 мая – РИА Новости. Пятеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде, причиной отравления стали дикие фрукты, растущие в парке в провинции Сураттхани, сообщает газета Bangkok Post.
По ее данным, в парке Кхао На Най Луанг Дхарма российские путешественники побывали в воскресенье. Тогда же они и решили попробовать дикие фрукты. Вскоре семи туристам стало плохо, пятерых пришлось доставить в больницу.
"Туристы были в полубессознательном состоянии, страдали от боли в груди и рвоты. Пять туристов согласились на лечение в больнице", - отмечает издание.
Полиция сообщила, что группа российских туристов прибыла на арендованном автомобиле из Као Лака, провинция Пхангнга.
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