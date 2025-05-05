https://ria.ru/20250505/svr-2015091369.html

В СВР рассказали, как ЕС пытается преподнести украинский конфликт

В СВР рассказали, как ЕС пытается преподнести украинский конфликт - РИА Новости, 05.05.2025

В СВР рассказали, как ЕС пытается преподнести украинский конфликт

Европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:09:00+03:00

2025-05-05T16:09:00+03:00

2025-05-05T16:09:00+03:00

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности - за подготовку к нападению на страны НАТО, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Цинизм европейцев, придерживающихся реваншистских подходов, усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, а также предостережениями главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, подчеркивается в заявлении. Отмечается, что круг приглашенных в Киев государств почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР. "Наиболее наглядным примером злодеяний этой "машины еврофашизма" в Великой Отечественной войне является блокада Ленинграда 1941-1944 годов, приведшая к гибели от голода, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллионов мирных жителей, признанная российским правосудием актом геноцида. В нем, помимо регулярных немецких и финских частей, принимали участие "Голубая дивизия" испанских добровольцев, норвежский легион СС, голландский легион СС "Нидерланд" и отличавшийся особой жестокостью латышский добровольческий легион СС. Его подразделения зверствовали в Псковской области, Белоруссии, а также в Польше, где в феврале 1945 года в местечке Подгае они, по примеру украинских нацистов в белорусской Хатыни, вместе с немцами заживо сожгли захваченных польских солдат из 1-й пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко", - напомнили в пресс-бюро СВР. В заявлении перечислены и другие факты участия национальных подразделений в боевых действиях на стороне гитлеровцев против СССР. Так, в ноябре 1941 года в окрестности Ленинграда был переброшен фламандский легион СС. Другое бельгийское подразделение - 28-я добровольческая гренадерская дивизия "Валлония" - воевало под Днепропетровском. В районе Великих Лук начал свой порочащий Данию путь добровольческий корпус СС "Данмарк", который позднее был введен в состав немецкой танковой дивизии СС "Мертвая голова". Эстонский добровольческий легион СС стал ядром сформированной в октябре 1942 года 20-й эстонской дивизии СС, бесчинствовавшей в районе Полоцк - Невель - Идрица - Себеж. "Примечательно, что в рядах гитлеровского вермахта и войск СС служили всего около 60 тысяч земляков Каллас. Добровольческие формирования Хорватии воевали на Днепре и под Мариуполем, а 1-я хорватская дивизия СС "Ханджар" отличилась в акциях по истреблению сербов и евреев, а также партизанских отрядов на Балканах. Такими же "подвигами" в регионе прославилась 21-я албанская добровольческая горнопехотная дивизия СС "Скандербег", - добавили в СВР. Одним из главных союзников нацистской Германии была Румыния. Численность румынских войск на Восточном фронте к августу 1942 года составляла почти 700 тысяч человек, более 200 тысяч из них погибли под Сталинградом, Одессой, Севастополем и в Донбассе. Еще одним важным партнером гитлеровцев являлась Италия, более 94 тысяч солдат которой нашли свой бесславный конец в районе Николаева, Полтавы, Днепропетровска, на Дону и под Сталинградом. По договоренности между Гитлером и коллаборационистским правительством Франции, возглавляемым Филиппом Петеном, был сформирован легион французских добровольцев, который в боях под Москвой зимой 1941 года потерял 75% личного состава. В советский плен за годы войны попали более 23,1 тысячи французов. "На этом фоне весьма лицемерно звучат призывы Эммануэля Макрона к новому "Крестовому походу" против России. И уж совсем портит реноме президента Франции, обвиняющего Москву в аннексии земель Украины, недавний скандал с послом Франции в Нидерландах, с которым глава палаты представителей этой страны обсуждал вопрос возможного раздела Бельгии, в результате чего Фландрия "отойдет" Амстердаму, а Валлония "достанется" Парижу", - указывается в заявлении. "В контексте этих позорных фактов внимание на себя обращают попытки европейских либеральных политиков обманом и "истерией" выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности - за подготовку к нападению на страны НАТО", - подчеркивает пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20250505/meropriyatiya-2015071794.html

https://ria.ru/20250505/svr-2015068491.html

https://ria.ru/20250505/ukraina-2015070829.html

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